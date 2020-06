Vor zwei Jahren war es der Wolfgangsee in Österreich, in diesem Jahr sollte es die spanische Me­tropole Barcelona sein. Eine Strecke von 3500 Kilometern wollten Yvonne Brokop und Olaf Vicktor gen Katalonien radeln und so Geld für das Familienhaus der Uni-Klinik in Münster sammeln. Die Corona-Pandemie hat diesem Abenteuer erst einmal einen Riegel vorgeschoben.