Gegen 14 Mitbewerber hat sich das Architekturbüro Hartig/ Meyer /Wömpner aus Münster beim Wettbewerb um die Rathauserweiterung durchgesetzt. Die drei erstplatzierten Entwürfe präsentierte am Donnerstagabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Stefan Schopmeyer.

Der Architekt hatte die Vorprüfung der eingereichten Entwürfe übernommen. Den zweiten Platz erreichte das Osnabrücker Büro Reinders, der dritte ging an das Stuttgarter Büro JUD-Architektur. In seiner Präsentation hob Schopmeyer das „große Spektrum an Vorschlägen“ hervor. Von den 15 beteiligten Büros waren sechs gesetzt, neun hatten sich um die Teilnahme beworben.

Der Siegerentwurf von Arno Meyer, der Lüdinghauser hat auch die Leistungssporthalle geplant, gefiel dem Preisgericht vor allem, weil es ihm gelungen sei, „das historische Rathaus und den ersten Erweiterungsbau aus den 1990er Jahren zu einem sinnfällig organisierten kompakten Ensemble zu verbinden“. Besonders gelobt wird die „neu geschaffene Eingangssituation am Rathausplatz“, der es gelinge, „sämtliche Bereiche des gesamten Rathauses optimal zu erreichen“.

Ob diese Planung allerdings umgesetzt wird, muss noch endgültig entschieden werden. Davor ist das sogenannte VgV-Verfahren (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge) geschaltet. Meyer selbst zeigte sich im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten erfreut über die Entscheidung des Preisrichter-Gremiums.