Die zweite Stadtquiz-Runde ist freigeschaltet: Das Team von Lüdinghausen Marketing lädt die Teilnehmer zu Touren durch die Steverstadt und Seppenrade ein. Dabei lassen sich spielerisch die Stadt- und Dorfgeschichte sowie einige Unternehmen kennenlernen. Unter den Teilnehmern werden zwei Pakete verlost – eins für das Stadtquiz Lüdinghausen, eins für das Quiz in Seppenrade, schaffen die Initiatoren in ihrem Pressetext einen Anreiz zum Mitmachen.

Die beiden Rätsel-Rundgänge führen durch die Innenstadt und den Dorfkern, vorbei an verschiedenen Stationen, an denen Fragen zu beantworten sind. Dabei müssen Groß und Klein an manchen Stellen die Schaufenster der Händler eingehender unter die Lupe nehmen oder auch historische Gebäude genauer untersuchen. Die Touren dauern jeweils etwa eine Stunde. „Ein Rätselspaß für die ganze Familie“, heißt es weiter.

Einfach via Smartphone mitmachen

Mitmachen ist per Handy möglich. Einfach auf die Homepage von Lüdinghausen Marketing (www.lh-marketing.de) und dann auf die Rubrik „Stadtquiz“ klicken. Dort werden die Teilnehmer zu den beiden Quiz-Varianten weitergeleitet.

Startpunkt für das Rätsel rund um Lüdinghausen ist das Lüdinghaus (Borg 4). Wer sich durch Seppenrade quizzen möchte, beginnt im Rosengarten. An den jeweiligen Stationen wählen die Teilnehmer die passenden Antworten auf ihrem Smartphone. Dort wird dann auch stets der weitere Weg beschrieben. Wer am Ende alles richtig beantwortet hat, kann mit ein bisschen Glück gewinnen. Monatlich soll es nun neue Touren inklusive anderer Fragen geben, kündigen die LH-Marketing-Mitarbeiter an.