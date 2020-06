Seppenrade -

Von Annika Wienhölter

Die Seppenraderin Chiara Hüser ist mit ihrer Freundin Britta Schlüter derzeit in Australien unterwegs – „Work and Travel“. Das klappt trotz der auch in Down Under bestehenden Corona.-Einschränkungen recht gut. So hatten die gelernten Tischlerinnen bereits Jobs auf einer Schaffarm und einem Weingut.