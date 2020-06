Die Mitgliederversammlung der Grünen Lüdinghausen fand am vergangenen Mittwochabend im Steverbett-Hotel statt. Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Kassenbericht und die Entlastung des Vorstands. Wichtigster Teil des Abends war allerdings die Wahl der Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September, heißt es in einem Pressebericht der Partei. Grünen- Vorstand Annette Mönning übernahm die Versammlungs- und Wahlleitung.

Die Mitglieder der Versammlung durften sich an drei Wahlgängen beteiligen: der Wahl des Kandidaten für das Bürgermeisteramt sowie den Wahlen für die Aufstellungsliste und der Direktkandidaten für die Wahlbezirke zur Kommunalwahl. „Wir haben starke Frauen in Lüdinghausen, das wird in Zukunft auch im Stadtrat mehr zu sehen sein“, kommentierte Melanie Vogel .

Eckart Grundmann wurde einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten für Lüdinghausen von allen anwesenden Mitgliedern gewählt. „Ich freue mich, dass ich einstimmig gewählt wurde und euer Vertrauen habe. Ich werde einen engagierten Bürgermeisterwahlkampf für meine Heimat Lüdinghausen und Seppenrade führen“, wird Grundmann zitiert.

Die Spitzenkandidaten auf der Liste sind Melanie Vogel und Dennis Sonne. „Ich bin überzeugt, dass wir mit unserer Aufstellung auch ein paar mehr Mandate holen werden“, so Sonne, „und dann wird es nach September erst richtig spannend in der Lüdinghauser Politik.“