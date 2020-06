Sie sind der letzte Jahrgang der Gemeinschaftshauptschule: 39 Jugendliche der zehnten Klassen wurden am Freitag „ins Leben entlassen“, wie es Schulleiterin Sandra Brüggemann in ihrer Abschiedsrede sagte. Die Feier fand unter Corona-Bedingungen in der Sporthalle statt. Die Schüler hatten sich einen dem Anlass angemessenen Leitspruch gewählt: „Jetzt kommt das Ende, doch wir bleiben Legende“. Denn die Schule läuft aus.

Brüggemann erinnerte an zahlreiche gemeinsame Erlebnisse der Jugendlichen in den vergangenen sechs Jahren und verband ihre Schilderung mit dem Bild eines Drehbuchs einer TV-Serie. Jetzt sei mit der Entlassung die letzte Staffel abgedreht. Und das sei gerade in der jüngeren Vergangenheit angesichts der Corona-Krise nicht immer einfach gewesen. Künftig werde aber für jeden an einem neuen Drehbuch geschrieben. „Bleibt offen für Menschen und Möglichkeiten“, gab sie den scheidenden Schülern mit auf den Weg.

Zwölf von ihnen haben einen mittleren Schulabschluss erreicht, vier von diesen werden demnächst ein Gymnasium besuchen. 24 Jugendliche erlangten den Hauptschulabschluss nach Klasse zehn, ein Schüler hat den Förderabschluss mit dem Bildungsgang „Lernen“ erreicht. Knapp die Hälfte von ihnen nimmt eine berufliche Ausbildung auf.

Per Videobotschaft wünschte Bürgermeister Richard Borgmann allen Abgangsschülern viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg. Schülersprecherin Yvonne Sebbel dankte den Lehrern für ihren Einsatz. Elternvertreter Ludger Sebbel und Fördervereinsvorsitzende Marie-Theres Koddebusch schlossen sich dem an. Vom Förderverein gab es für die Jugendlichen – als Ausgleich für die wegen Covid-19 verpasste große Abschlussfeier sowie die geplante Berlin-Fahrt – Gutscheine für Lüdinghauser Geschäfte. Zum Ende der Zeugnisübergabe sammelten die Schüler Spenden für die Palliativstation der Kinderklinik in Datteln.