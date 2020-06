Die ganze Stadt im Blick

Keinen Zweifel ließ Bernhard Möllmann am Mittwochabend bei der Kandidatenkür des CDU-Stadtverbandes für die Kommunalwahl am 13. September in der Aula des Canisianums, dass die Christdemokraten auch weiterhin die Mehrheit im Rat stellen wollen – und werden. Der Vorsitzende der heimischen CDU und der Rats-Fraktion betonte, dass nur seine Partei dazu in der Lage sei, „Bewährtes zu bewahren“. Wobei er ein Wahlversprechen aufgriff, das der Grünen-Bürgermeisterkandidat Eckart Grundmann formuliert habe.

Das, so Möllmann, werde dieser aber nicht halten können mit der von den Grünen gern geübten Ablehnungshaltung bei vielen städtischen Vorhaben. Ansgar Mertens , der eigene Kandidat für das Bürgermeisteramt, „hat einen klaren Plan“. Zudem werde man den in der Vergangenheit beschrittenen Weg fortsetzen: „Wir haben jede Menge erreicht.“ Die CDU sei eine „lebendige, durchschlagskräftige Partei in Lüdinghausen“, erklärte Möllmann, der nach den Wahlgängen für Direktmandate und Listenplätze von nahezu 100-prozentiger Zustimmung für die einzelnen Kandidaten berichtete.

Die Christdemokraten schicken ein deutlich verjüngtes Team ins Rennen. Acht der Direktkandidaten stellen sich erstmals zur Wahl für den Stadtrat – mit durchaus unterschiedlicher Motivation. Ingeborg Bartsch (Wahlbezirk 4) präsentierte sich als bereits vielfältig vor Ort engagiert, etwa als Vorsitzende des DRK-Ortverbands: „Ich will etwas bewegen.“ Die Kino-Debatte vor fünf Jahren habe für ihn den Anstoß gegeben, sich politisch einzumischen, sagte Christoph Davids (Wahlbezirk 10). Dem mit 28 Jahren jüngsten Bewerber Julian Borgmann liegt die Digitalisierung der Stadt am Herzen. Und Matthias Klei­nert sieht für sich im Wahlbezirk 3 eine ganz besondere Herausforderung: „Da ist uns bei der letzten Wahl ein kleiner Unfall passiert. Den will ich reparieren.“

Nicht weniger kämpferisch gab sich Ansgar Mertens. Er wolle als künftiger Bürgermeister für die Stadt einiges erreichen – und das langfristig. Seinen Wahlspruch formulierte er knapp: „Zuhören, verstehen, sich kümmern.“ Er sehe sich als „Bürgerversteher“ – jenseits „ideologischer Klientelpolitik“. Angesichts der Corona-Folgen gab er sich nachdenklich: „Die Zeiten ändern sich. Viele Menschen sorgen sich um ihre Zukunft.“