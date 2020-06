Der Straßenendausbau im Baugebiet Höckenkamp Süd ist am gestrigen Montag (15. Juni) gestartet, informieren die Verantwortlichen der Stadt in einer Pressemitteilung. Los geht’s mit den Arbeiten in der Stielhoffstraße und im Stratenkamp. Voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres sollen die Handwerker wieder abrücken.

„Ich freue mich sehr darüber, dass der Endausbau nun beginnt, auf den die Anlieger bereits sehnsüchtig gewartet haben“, wird Bürgermeister Richard Borgmann in dem Text zitiert. Für die während der Bauphase entstehenden Einschränkungen bittet er um Verständnis. Die Baufirma sei angehalten, diese so gering wie möglich zu halten, betont der Rathaus-Chef. Interessierte können sich die Ausbaupläne auf der städtischen Internetseite unter der Rubrik „Bauen und Wirtschaft“ ansehen.