Der Wasser- und Bodenverband „Stever Lüdinghausen“ macht in einer Pressemitteilung „alle Anlieger und Eigentümer von Grundstücken an Gewässern II. Ordnung im Verbandsgebiet darauf aufmerksam, dass mit den anstehenden Unterhaltungsarbeiten ab dem 15. Juli begonnen wird“. Der Zeitpunkt sei so gewählt, dass die Brut der Wasservögel beendet ist und der sonstige Wildtiernachwuchs die Gelege und Brutstätten bereits verlassen hat. Um die notwendige Vorflut in den Gewässern zu gewährleisten, werden die mit den Unterhaltungsarbeiten beauftragten Vertragsfirmen zunächst die erforderliche Böschungsmahd durchführen. Die Anlieger und Eigentümer von Böschungsgrundstücken werden gebeten, die Drainausläufe mit circa eineinhalb Meter langen Holzpflöcken oder in sonstiger geeigneter Weise an der Böschungsoberkante für den Geräteführer gut sichtbar zu kennzeichnen, damit Schäden an den Ausläufen vermieden werden. Das Betreten und Befahren der Anliegergrundstücke ist zu gewährleisten. Verschlossene Schlagbäume oder Ähnliches sind für den Räumbetrieb offen zu halten.

Durchfahrten müssen für Räumgeräte frei sein

An den Brückenübergängen und an den beiden Böschungen sind jeweils an den „Brückenköpfen“ mindestens drei Meter von jeglichem Bewuchs und von Einzäunungen frei zu halten, damit das Durchfahren mit den Räumgeräten möglich wird.

Anton Holz, Vorsteher des Wasser- und Bodenverbands „Stever Lüdinghausen“, beantwortet Fragen rund um die jährlich erforderlichen Unterhaltungsarbeiten unter 0 25 91/ 54 80.