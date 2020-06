Goroncy lernt das Lernen neu

Ihre Tochter ist 24 Jahre alt, ihr Sohn 19. Kirsten Goroncy ist als Mutter dennoch ein „Frischling“ – und dazu noch ein ganz spezieller. Denn: Mit 53 Jahren ist sie in ihrer Jahrgangsstufe eine von insgesamt elf Auszubildenden zur Pflegefachkraft. Die gelernte Arzthelferin ist bereits seit 2016 im St.-Marien-Hospital Lüdinghausen tätig. Aus Überzeugung hat sie sich laut Pressemitteilung nun zugunsten der Pflege für eine zweite Ausbildung entschieden.

„Den Einstieg in den Umstieg gab mir ein eigentlich trauriges Erlebnis, nämlich der Tod meiner Oma. Das war 1991. Damals war ich als Angehörige erstmalig in die pflegerische Versorgung eingebunden. Mein anfängliches Interesse ging in Begeisterung über, so dass ich als Arzthelferin zu einem ambulanten Pflegedienst und später auch in die Kurzzeitpflege einer Senioreneinrichtung wechselte“, berichtet die Selmerin im Rückblick.

Stellenangebot weckt die Neugier

Beim Erzählen strahlen ihre Augen vor Freude. Absolut überzeugt von dem, was sie tut, erklärt sie weiter, dass sie als Arzthelferin bereits seit vier Jahren im St.-Marien-Hospital ihre pflegerischen Kollegen unterstützt.

Ein Stellenangebot hatte sie einst neugierig gemacht. Kurzerhand hospitierte sie im Lüdinghauser Krankenhaus und wurde, auch aufgrund ihrer Vorkenntnisse, eingestellt.

Jedoch: „Immer wieder kam ich an Grenzen, da ich als nicht examinierte Pflegekraft nicht alle Arbeiten verrichten durfte. Im weiteren Verlauf motivierte mich diese Tatsache zum beruflichen Weiterdenken.“

Gemeinsam mit Sandra Piwecki, der Personalmanagerin der St.-Franziskus-Stiftung Münster, zu der das Krankenhaus der Steverstadt gehört, entwickelte sie eine Perspektive mit dem Ziel einer Ausbildung zur Pflegefachkraft.

Ein sogenannter „Bildungsschein“ machte die Entscheidung einfacher. Ein solcher Schein finanziert unter gewissen Voraussetzungen eine Lehre bei vollem Lohnausgleich. „Eine wichtige Voraussetzung für mich“, betont die Auszubildende.

Am 4. Mai war für Goroncy der erste Schultag: „Ich war aufgeregt und sehr gespannt auf das, was auf mich wartet. Zudem ist Schule in Corona-Zeiten ein ganz besonderes Manöver.“ Abstand halten und Mundschutz tragen, hieß es für Lehrer und Schüler. Die jüngste Auszubildende ist 19 Jahre alt, die zweitälteste 40. Auch zwei männliche Kollegen gehören zum Klassenverband.

„Ich muss nun erst einmal wieder lernen zu lernen“, freut sich die angehende Pflegefachkraft auf die nun vor ihr liegenden drei Jahre. Bevor sie bei Basis- und Facheinsätzen in verschiedenen Abteilungen aktiv wird, muss sie in einem ersten Block zunächst acht Wochen die Schulbank drücken. Begleitet wird sie während ihrer Ausbildung im St.-Marien-Hospital von Pflegefachleiterin Julia Limareva sowie von Daniela Hoog als Praxisanleiterin.

Der richtige Schritt

Besonders von ihrer Familie fühlt sich Goroncy in ihrer Entscheidung getragen und ist schon jetzt davon überzeugt, dass es richtig war, diesen Schritt zu gehen: „Sowohl die nach der Ausbildung zur Verfügung stehenden Entwicklungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel eine Fachweiterbildung, als auch die finanzielle Perspektive sind lukrativ für mich“, erklärt sie und möchte auch andere Frauen und Männer nach der Familienphase zu einer solchen Entscheidung ermutigen.