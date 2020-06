Zwei Verletzte mussten nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (16. Juni) gegen 9 Uhr in Krankenhäuser eingeliefert werden. Eine 43-jährige Dülmenerin befuhr laut Pressemitteilung der Polizei mit ihrem Auto die B 474 aus ihrer Heimatstadt kommend in Richtung Seppenrade. In Höhe der Fleischerei Feldkamp beabsichtigte sie nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah sie das Auto einer entgegenkommenden 87-jährigen Frau aus Lüdinghausen. Es kam zum Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge. Das Auto der Dülmenerin kippte durch die Wucht auf die Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die B 474 war für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.