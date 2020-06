Neustart an den Grundschulen: Rektoren verteilen gute Noten

Lüdinghausen -

Von Beate Nießen

Wer in den vergangenen Wochen mit Eltern schulpflichtiger Kinder gesprochen hat, der weiß: Home-Schooling hat viele Familien an den Rand des Leistbaren gebracht. Seit Montag dürfen nun zumindest wieder die Grundschüler in ihre Klassenräume zurück. Sehr zur Freude der Schulleiter.