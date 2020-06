Ein unverzichtbares Urgestein

Manfred Kurz ist ein Lüdinghauser Urgestein. Am heutigen Samstag (20. Juli) vor genau 80 Jahren wurde er im Elternhaus in Lüdinghausen geboren, in dem er auch heute noch lebt. Nach dem Besuch der Volksschule und des Gymnasium Canisianum absolvierte Kurz eine Lehre zum Verwaltungsangestellten bei der Stadt Lüdinghausen, bei der er bis 1965 arbeitete.

Von 1965 an bis zum Jahr 1989 war er bei der Stadt Dülmen angestellt, wo er unter anderem das Abgabenamt und – als Diplom-Verwaltungswirt – das Rechnungsprüfungsamt leitete. 1989 wurde der Jubilar dann zum stellvertretenden Verwaltungsdirektor und später zum ersten Beigeordneten der Stadt Lüdinghausen und damit deren offizieller Vertreter.

Als solcher pflegte und förderte Manfred Kurz die Städtepartnerschaft zur Stadt Nysa (Polen), ebenso den Kontakt zur Partnerstadt Alt-Ruppin in der ehemaligen DDR.

Kurz war Mitglied im Kommunalen Beirat der Fernuniversität Hagen. Er war Mitglied im Büchereibeirat, im Verkehrsverein sowie in vielen weiteren Foren und Vereinen.

Mit vollen Herzen Ehrenamtler

Zeit seines Lebens hat sich der Jubilar ehrenamtlich engagiert: in jungen Jahren bei den Messdienern, im Vorstand des Kirchenchores St. Ludger, später als Vorsitzender und im Vorstand des Männerchores Lüdinghausen (MCL Sangeslust).

Nach seiner Pensionierung 2003 gründete Kurz mit anderen Interessierten den Verein „Freunde der Burg Lüdinghausen“. Zwölf Jahre war er dessen Vorsitzender. Für seine Tätigkeit wurde er mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Lüdinghausen ausgezeichnet.

Nach seinem Rückzug aus dem Vorstand wurde der Jubilar Ehrenvorsitzender – und Kurz ist immer noch im Team der Burgöffnungen aktiv. Doch damit nicht genug: Kurz ist auch Initiator der Skulptur „Ehrenamt bewegt“, die 2016 im Parc de Taverny aufgestellt wurde und an das ehrenamtliche Engagement derer erinnert, die eher im Hintergrund bleiben.

53 Jahre verheiratet

Neben dem Gesang im Musikschulchor Lüdinghausen gehört die Pflege des Gartens zu seinen Freizeitbeschäftigungen.

Vor allem aber ist Kurz ein absoluter Familienmensch, der sich mit seiner Frau Ingrid, mit der er bereits seit 53 Jahren verheiratet ist, am Werdegang der beiden heranwachsenden Enkelinnen erfreut.