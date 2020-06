Mit dem Corona-bedingten Beschluss der Ministerpräsidenten der Länder und der Bundesregierung , Großveranstaltungen, bei denen eine Rückverfolgung der Teilnehmer nicht gewährleistet werden kann, bis Ende Oktober 2020 zu untersagen, muss nun auch das Stadtfest Lüdinghausen in seiner bekannten Form gecancelt werden. Das haben jetzt die Organisatoren von LH-Marketing mitgeteilt.

Das Event hätte vom 18. bis zum 20. September (Freitag bis Sonntag) stattgefunden. „Vor dem aktuellen Hintergrund müssen wir die Planung eines großen mehrtägigen Stadtfestes mit weitreichenden finanziellen Verpflichtungen einstellen“, sagt Stefan Wiemann , Geschäftsführer von Lüdinghausen Marketing. „Im Besonderen stehen wir natürlich auch in der Verantwortung, einen möglichen neuerlichen Ausbruch des Infektionsgeschehen vorzubeugen.“

Bittere, aber alternativlose Entscheidung

So bitter die Entscheidung sei, schaffe sie für die Stadtfestpartner Planungssicherheit, so Wiemann: „Schweren Herzens müssen daher gerade die von vielen Lüdinghausern und Besuchern geliebten Stadtfestbausteine, die einer langfristigen Planung und Festlegung bedürfen, wie die Abendveranstaltungen mit Tanz und Musik, ein umfangreiches Bühnenprogramm mit ehrenamtlicher Beteiligung oder die Versteigerung des Rotary-Club Lüdinghausen, abgesagt werden.“

Für den Stadtfestlauf wird ebenfalls kein Startschuss ertönen. „Gerne hätten wir auch in diesem Jahr Laufsportbegeisterte in Lüdinghausen zusammengebracht“, sagt Tobias Gerwin vom Organisationsteam des SC Union 08. „Die hohen Anforderungen an Sicherheitsabstände und Hygienevorschriften für die Teilnehmer und Besucher können bei einem sportlichen Großevent wie dem Stadtfestlauf allerdings nicht ohne Weiteres gewährleistet werden.“ Mit der Absage für 2020 verbinden die ehrenamtlichen Veranstalter die Hoffnung, im nächsten Jahr wieder ein unbeschwertes Sportevent auf die Beine stellen zu können.

Ungewisse Entwicklung zwingt zum Abwarten

„Die weitere Entwicklung der Verordnungslage gilt es abzuwarten“, heißt es in dem Pressebericht weiter. Sollte es bei der augenblicklichen Situation bleiben, müsste auch der derzeit noch angedachte verkaufsoffene Sonntag gemäß der Einschätzung der zuständigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt ausfallen. „Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld sind allerdings bemüht, über den Landesgesetzgeber eine Möglichkeit zu schaffen, zumindest verkaufsoffene Sonntage während der weiteren Corona-Beschränkungen durchführen zu können.“

„Wir möchten das machen, was unter den dann geltenden Auflagen möglich ist“, hofft Wiemann darüber hinaus einzelne Programmpunkte wie den Büchermarkt am 19. September (Samstag), für den das Anmeldeverfahren seit dem Frühjahr läuft, stattfinden zu lassen. „Über den Stand der diesbezüglichen weiteren Planungen wird zu gegebener Zeit weiter informiert“, steht abschließend im Pressebericht.