In Zeiten von Corona möchte der Lions Club Lüdinghausen laut Pressebericht ein Stück Normalität zurückbringen. Dazu gehört die Ankündigung, auch 2020 einen Adventskalender herauszubringen. Dazu gehört aber auch die jährliche Vergabe von Spenden an Gruppen und Organisationen in der Steverstadt, in Seppenrade und in der Umgebung aus dem Erlös des letztjährigen Adventskalenders. 22 000 Euro schütten die Club-Mitglieder jetzt zum größten Teil für die Kinder- und Jugendarbeit aus.

Außerdem verliehen sie zum achten Mal den Jugendsozialpreis an Organisationen von Kindern und Jugendlichen, die sich in ihrer Freizeit oder in der Schule für die Gesellschaft engagieren – mit dem Ziel, ihren oft nicht wahrgenommenen Einsatz öffentlich zu machen und finanziell zu unterstützen. Durch das Programm während der Feierstunde im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen führten Lions-Club-Präsident Christoph Schlütermann, Activity-Beauftragter Manfred Pape und Bernd Klapheck, Vorsitzender der Fördergesellschaft des Lions Clubs. Sie würdigten laut des Berichts den Einsatz der Gruppen, Vereine und Organisationen für das gesellschaftliche Miteinander, insbesondere bei der Hilfe und Förderung von Kindern und Jugendlichen und bedankten sich bei den Sponsoren des Adventskalenders, durch dessen Erlös die Jugendarbeit in Lüdinghausen und Umgebung zusätzliche gefördert werden könne.