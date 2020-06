„Bleiben Sie offen und neugierig“

Festliche Kleider – mal lang, mal kurz – bei den Abiturientinnen, Anzüge bei den männlichen Entlassschülern des Abiturjahrgangs am Canisianum – ein seit Jahren gewohntes Bild: Und doch war am Samstag alles anders. Die Abiturfeier in der Aula der Schule fand unter Corona-Bedingungen statt. Abstand halten lautete die Pflichtübung, wo sich doch eigentlich alle vor Freude lieber in den Armen gelegen hätten. Und dennoch gelang es den Verantwortlichen der Schule um Direktor Michael Dahmen , den 44 Abiturienten wie deren Eltern eine angemessene und würdige Entlassfeier zu ermöglichen – mit Wortgottesdienst, musikalischer Untermalung sowie Prosecco aus dem Piccolo zum Abschluss.

Und so befand denn auch Christoph Schlütermann als Vertreter des Schulträgervereins: „Sie sind ein ganz besonderer Jahrgang.“ Trotz ausgefallener großer Party war er sich sicher: „Sie finden noch einen Weg, heute Abend ordentlich zu feiern.“

44 Jugendliche erhalten Abschlusszeugnisse 1/18 Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Abitur-Entlassfeier am Gymnasium Canisianum Foto: Peter Werth

Eine Gemeinsamkeit habe er mit den Abiturienten unterstrich Schulleiter Dahmen: „Sie und ich sind 2012 gemeinsam ans Cani gekommen.“ Er mahnte die Jugendlichen, in ihrem Leben solidarisches Handeln zu üben, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Auch hierin habe das Canisianum seinen Bildungsauftrag gesehen. „Bleiben Sie auf Ihrem weiteren Lebensweg offen und neugierig. Lassen Sie sich überraschen“, gab er den Jugendlichen auf den Weg.

Humorvoll verabschiedeten Oberstufenkoordinator Gero Borrmann und Jahrgangsstufenleiter Martin Koller die Jugendlichen, verbunden mit dem Wunsch: „Lasst euch mal wieder am Cani blicken.“ Bürgermeister Richard Borgmann wünschte den Jugendlichen, dass sie „glücklich bleiben auf all Ihren Lebenswegen“.

Dass es die Lehrer nicht immer einfach mit diesem Jahrgang hatten, gestanden Antonia Sibbel und Fynn Rottmann als Vertreter der Abiturientia ein. Sie dankten Lehrern wie Eltern für Begleitung und Rückhalt „in allen Lebenslagen“.

Für die besten Abschlusszeugnisse wurden Annika Wunsch (1,0) sowie Helena Hantel, Friederike Merten und Henning Stoffel (1,3) ausgezeichnet.