Nun sieht die Halle an der Sekundarschule auch von innen wie eine richtige Sportstätte aus. Matten, Turnböcke und Bänke stehen in den Geräteräumen bereit, die Körbe zum Basketballspielen hängen bereits. Alles scheint nur noch darauf zu warten, endlich von den Schülern genutzt zu werden. An den Betonwänden befindet sich ein weicher Prallschutz, damit die Kinder und Jugendlichen sich richtig austoben können.

Die Sporthalle ist laut Pressebericht der Stadt dreifach teilbar. Für jedes Drittel gibt es jeweils eine Umkleide für Jungen und Mädchen mit Sanitärbereich. Dort fehlt nur der letzte Schliff: Die Sitzbänke sind montiert, aber es müssen zum Beispiel noch Garderobenhaken angebracht werden. Die Wände in den Umkleiden sind mit Holz verkleidet.

Im neuen Eingangsbereich, der durch eine helle Wandverkleidung in Holzoptik zum Hingucker wird, neigen sich die Installationsarbeiten dem Ende zu. Draußen wurden auf dem eigens angelegten Fußweg Sitzbänke aufgestellt, um in diesem Bereich einladende Akzente zu setzen und zu zeigen, wo sich der Eingang zum großen Gebäudekomplex befindet.

„ Welcher Schüler möchte nicht gern in einer ganz frisch gestalteten Sporthalle mit seinen Freunden zusammen Sport treiben? Welcher Schüler möchte nicht gern in einer ganz frisch gestalteten Sporthalle mit seinen Freunden zusammen Sport treiben? “ Bürgermeister Richard Borgmann

In den Räumen im Obergeschoss, die künftig als naturwissenschaftliche Räume genutzt werden sollen, werden nun vorübergehend die neuen Fünftklässler unterrichtet. Während des Umbaus der Bestandsgebäude, der abschnittsweise stattfindet, werden die Jahrgänge dort im Wechsel lernen. Aber auch diese Räume sind so gut wie fertig. Die Schränke befinden sich derzeit in der Fertigung und müssen dann nur noch eingebaut werden.

Nach den Sommerferien ist alles startklar. Und auch in der Sporthalle können sich Groß und Klein nach der schulfreien Zeit nach Herzenslust auspowern – natürlich vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen der Corona-Pandemie. „Welcher Schüler möchte nicht gern in einer ganz frisch gestalteten Sporthalle mit seinen Freunden zusammen Sport treiben? Um es mit den Worten des ehemaligen britischen Premierministers Sir Winston Churchill auszudrücken: ,Keine Stunde im Leben, die man im Sport verbringt, ist verloren‘“, wird Bürgermeister Richard Borgmann in dem Text aus dem Rathaus zitiert. „Ich freue mich, dass sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Seppenrader und Lüdinghauser Sportbegeisterten die neuen Räume und die Sporthalle bald nutzen können. Die Stadt wird dann um eine weitere Infrastruktureinrichtung reicher sein.“