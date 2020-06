Gemeinsam kicken und zusammen Spaß haben – das ist vom 5. bis 7. August (Mittwoch bis Freitag) bei Fortuna Seppenrade möglich. In den Sommerferien bietet der Verein ein dreitägiges Fußballcamp an. Willkommen sind alle Jungen und Mädchen zwischen fünf und 13 Jahren. Sowohl Vereinsmitglieder als auch -nichtmitglieder können mitmachen.

In kleinen Gruppen üben die Kids unter der Anleitung qualifizierter Trainer zu dribbeln, zu passen, zu taktieren und aufs Tor zu schießen – kurzum: alles, was auf dem Platz gefragt ist. „Richtige“ Spiele runden das Programm ab. „Nicht nur Fußball steht in dem Camp im Vordergrund, es wird auch am Miteinander und an der Gruppendynamik gearbeitet“, sagt Christel Behmenburg, Jugendgeschäftsführerin von Fortuna Seppenrade. „Ein abwechslungsreiches Training unter modernen Gesichtspunkten ist garantiert, natürlich verbunden mit viel Spaß.“ An den drei Tagen geht’s im Seppenrader Sportpark (Reckelsumer Straße 38) von 9.15 bis 15.30 Uhr rund. Mittags wird eine Mahlzeit aufgetischt.

Alle Teilnehmer erhalten ein Trikot, eine Trinkflasche und eine Urkunde. Und natürlich läuft das Ganze unter Corona-konformen Hygiene- und Abstandsregeln.

Anmeldungen sind online möglich. Dort finden Interessierte auch alle weiteren Infos.