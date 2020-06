Die Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen möchten in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Bürger ab 65 Jahren zu ihrer Lebenssituation, ihren Wünschen, Erwartungen und Bedürfnissen befragen. Hierzu haben sie das Institut „L·Q·M Marktforschung“ aus Mainz mit einer repräsentativen Umfrage beauftragt.

„Zufällig ausgewählte Bürger erhalten in den nächsten Tagen ein Schreiben, in dem Bürgermeister Richard Borgmann und der Vorsitzende des Seniorenbeirats Professor Dr. Norbert Lütke Entrup sie um Unterstützung und die Teilnahme an der Befragung bitten“, heißt es in einem Pressebericht aus dem Rathaus. „Die Befragten werden gebeten, den ihnen übersandten Fragebogen möglichst bald auszufüllen und in dem beigefügten Freiumschlag portofrei an ‚L·Q·M‘ zurückzusenden.“

Die Fragen beziehen sich unter anderem auf die Wohnsituation, die Mobilität und soziale Kontakte. Ziel der Studie ist es, Lüdinghausen künftig noch seniorenfreundlicher zu gestalten. Wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Verwaltung, Hilfsbedürftigen und Helfern, Älteren und Jüngeren ist, hat sich in der Corona-Krise deutlich gezeigt.

Freiwillige, aber wünschenswerte Teilnahme

Mit den aus der Befragung gewonnenen Daten möchten Politik, Verwaltung und Seniorenbeirat in Lüdinghausen und Seppenrade wichtige Impulse setzen und an den richtigen Stellen aktiv werden.

„Die Teilnahme an der Befragung ist selbstverständlich freiwillig und anonym“, informieren die Auftraggeber. „Alle Anforderungen des Datenschutzes werden erfüllt.“

Sie wissen allerdings auch: Die Untersuchung wird nur dann zuverlässige Ergebnisse liefern, wenn möglichst viele der ausgewählten Bürger teilnehmen. „Ich bitte Sie herzlich darum, die Fragen zu beantworten, damit wir uns ein Bild von Ihrer Situation machen und bestmöglich darauf reagieren können“, wird Bürgermeister Richard Borgmann in den Bericht zitiert. „Lüdinghausen soll eine Stadt für alle Generationen sein, die auf die speziellen Bedürfnisse jedes Alters eingeht und alle mit einbezieht. Nur so kann unsere Gemeinschaft so stark sein, wie wir es uns wünschen.“

Fragen beantworten Ulrike Hattebuer (Stadt Lüdinghausen, 0 25 91/92 61 10) und Dr. Klaus Kortmann (L∙Q∙M Marktforschung, 0 61 31/9 72 12 14).