„Frau Fries-Janner bestimmt das Tempo und Herr Dahmen kann loslassen“, in nur einem Satz bringt Dr. Kurt Stoffel, seit 2018 Vorsitzender des Trägervereins des Gymnasiums Canisianum, auf den Punkt, wie der Wechsel in der Schulleitung des Cani in den kommenden Monaten über die Bühne gehen soll.