Kuhfladen liegen wie Tretminen herum. Ein „Tischlein deck dich“ für die vielen bunten Fliegen und Insekten, die sich darauf tummeln. Unfallfrei versuche ich mir den Weg durch die renaturierte Auenlandschaft zu bahnen, in der Heckrinder in gebührendem Abstand zu den Menschen in den Neubaugebieten auf der Weide grasen. Ausgerechnet heute habe ich zu den neuen Sneakers gegriffen.