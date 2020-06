Aufgrund der Corona-Pandemie stand das kulturelle Leben in Lüdinghausen in den vergangenen Wochen weitgehend still, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Nun können langsam wieder die ersten Veranstaltungen stattfinden. Und auch die Planungen für die Theateraufführungen der städtischen Kulturbühne befinden sich laut des Berichts kurz vor dem Abschluss.

„Wir gehen im Moment davon aus, dass wir die Theaterveranstaltungen mit der üblichen Zuschauerzahl durchführen können“, sagt die städtische Kulturbeauftragte Martina Götsch. „Darüber freuen wir uns natürlich sehr, schließlich ist der Live-Moment im kulturellen Leben durch nichts zu ersetzen.“

Derzeit wird, wie für Events in dieser Größenordnung in der aktuellen Corona-Schutzverordnung vorgeschrieben, ein Hygienekonzept mit dem Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld abgestimmt. Nach den Sommerferien sollen Einzelheiten zu den weiteren Planungen und zum Programm der restlichen Kulturbühne-Saison veröffentlicht werden, heißt es abschließend in der Mitteilung.