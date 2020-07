Die Nachkalkulation der Abwassergebühren 2019 ist abgeschlossen. Unterm Strich steht ein Jahresüberschuss von 1 495 046,39 Euro. Was mit dem Geld passieren soll, darüber diskutierte jetzt der Betriebsausschuss. Nach dem Vorstellen des Zahlenwerks ergriff zunächst Michael Spiekermann-Blankertz ( SPD ) das Wort. Er betonte, dass seine Fraktion eigentlich dafür sei, den Überschuss an den Gebührenzahler zurückzugeben. „Aber das Geld ist in der Krise rar“, erinnerte an die Corona-Pandemie. Deshalb unterstütze die SPD den Beschlussvorschlag der Verwaltung, 1 112 060,80 Euro vom Bilanzgewinn des Abwasserwerkes dem städtischen Haushalt und 382 985,59 Euro davon der Rücklage zuzuführen. Dieser Argumentation schlossen sich die CDU und die Grünen – wenn auch zähneknirschend – an. Markus Kehl (UWG) machte wiederum deutlich: „Diese Meinung teilen wir nicht. Das Geld muss dem Gebührenzahler zurückgegeben werden.“ Bei der Abstimmung gab‘s zwei Gegenstimmen von UWG und FDP, der Grünen-Vertreter enthielt sich, während die anderen sieben Ausschussmitglieder dafür votierten. Der Haupt- und Finanzausschuss, der direkt im Anschluss tagte, segnete den Beschluss trotz der „Neins“ der beiden UWG-Vertreter ab.