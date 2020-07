Den mit drei Oscars ausgezeichneten Spielfilm „Green Book“, der auf der wahren Geschichte eines Italo-Amerikaners beruht, zeigt der Seniorenbeirat am Mittwoch (8. Juli) in der Burg Lüdinghausen.

Zum Inhalt: Der Italo-Amerikaner Tony Lip (Viggo Mortensen) ist ein Mann der Arbeiterklasse, dessen Schulbildung nur bis zur siebten Klasse reicht. Er wird 1962 angeheuert, um als Chauffeur Dr. Don Shirley (Mahershala Ali), den besten Jazz-Pianisten der Welt, von New York City bis in die Südstaaten zu fahren. Dass Don Shirleys Konzerttournee ihn als Schwarzen noch in den Jahren vor der Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King Jr. so weit nach Süden führt, bringt allerdings Schwierigkeiten mit sich. . .

Corona-bedingt gibt‘s einige Änderungen im Ablauf

Wegen der Corona-bedingten Hygiene-Auflagen läuft die Filmpräsentation anders als gewohnt. Die Vorführungen finden um 14.30, 17 Uhr und 19.30 Uhr statt. „Dadurch wird eine bessere Verteilung der Kinogäste gewährleistet“, heißt es in der Pressemitteilung. Denn es dürfen nur maximal 24 Personen in den Vorführraum. Die Bestuhlung sichert die Abstände zwischen den Zuschauern. Beim Betreten und Verlassen der Burg sowie auf den Fluren sind Schutzmasken zu tragen. Zusätzlich müssen die Besucher ihre Adressdaten angeben. In den Pausen werden Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt.

Mit den Filmvorführungen dürfte die Zeit von „Kino in der Burg“ zu Ende gehen, da die ersten Probeveranstaltungen im August und im September im neuen Kino an der Konrad-Adenauer-Straße geplant sind.

Der Eintritt kostet drei Euro, die Filmlänge beträgt 130 Minuten.