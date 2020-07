Lüdignausen -

Sie beide haben Schulen geleitet, die nun ausgelaufen sind: Kathrin Börtz und Sandra Brüggemann hielten zuletzt an der Real- und an der Hauptschule die Fäden in der Hand. Dafür bedankten sich Bürgermeister Richard Borgmann und der Beigeordnete Matthias Kortendieck jetzt mit Blumen.