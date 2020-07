Bürgermeister Richard Borgmann hat am Mittwochvormittag (8. Juli) ein Zeichen für den Frieden gesetzt: Er hisste die Flagge der internationalen Vereinigung „Mayors for Peace“ („Bürgermeister für den Frieden“), die sich für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen einsetzt.

In den vergangenen Jahren hatte Borgmann alle Bürger dazu eingeladen, die Flagge mit ihm gemeinsam zu hissen. Diesmal hat er sich aufgrund der Corona-Pandemie dazu entschieden, dies allein, aber stellvertretend und im Namen aller Lüdinghauser, zu machen. „Entscheidend ist, dass wir mit dem Hissen der Flagge ein deutliches Zeichen für mehr Frieden in der Welt auch in dieser von der Corona-Pandemie betroffenen Zeit setzen“, wird der Rathaus-Chef in einem Pressebericht zitiert.

„Mayors for Peace“ fordern Verlängerung des New-Start-Vertrags

2020 setzen sich die „Mayors for Peace“ für die Verlängerung des New-Start-Vertrags ein. Das von den USA und Russland unterzeichnete Abkommen trat 2011 in Kraft und ist die letzte noch gültige Vereinbarung zur Begrenzung von Atomwaffen. Der Vertrag läuft im Februar 2021 aus, heißt es weiter.

„Wir sind derzeit leider weit von einer friedlichen Welt entfernt“, bedauert das Lüdinghauser Stadtoberhaupt. „Ganz im Gegenteil beobachten wir mit Sorge, was in vielen Teilen der Welt geschieht und wie sich einige Länder gegeneinander wenden, anstatt in einen Dialog zu treten.“

Aktuell schätzt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri, dass die Atomwaffenstaaten noch immer rund 13 400 Kernwaffen besitzen. Zugleich werden die bestehenden Arsenale modernisiert. Es besteht somit die Befürchtung, dass eine neue Aufrüstungsspirale drohen könnte.

Bürgermeister sind mit derzeitigen Entwicklungen nicht einverstanden

Die „Mayors for Peace“ erinnern am Flaggentag an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag vom 8. Juli 1996, das festgestellt hat, dass sowohl die Gefahr durch als auch die Verwendung von Nuklearwaffen dem Völkerrecht widerspricht. „Am Flaggentag möchten wir Bürgermeister zumindest einen Beitrag leisten und, trotz Corona, im Kleinen zeigen, dass wir mit den derzeitigen Entwicklungen nicht einverstanden sind“, betont Borgmann. „Wir appellieren an alle Staaten in der Welt, in friedliche Verhandlungen zu treten und an den internationalen Vereinbarungen festzuhalten.“