Einsatz gegen Lichtverschmutzung

Von der in Lüdinghausen gebildeten Gruppe „Paten der Nacht“ waren auf dem vergangenen Wochenmarkt Paul Steinebach , Georg Bicher , Walter Pernhorst, Ulrike Adjamian und Reinhard Loewert mit einem Info-Stand vertreten. Dabei verteilten die Aktiven an interessierte Passanten Faltblätter, deren Texte das Thema „Lichtverschmutzung“ betrafen. Inhaltlich ging es dabei um die negativen Folgen von zu viel und zu grellem künstlichen Licht, das zu lange strahlt während der Nacht, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen mehr Dunkelheit, um gesund zu leben und sich normal zu entwickeln. Ökologen schlagen seit langer Zeit Alarm, weil diesem wichtigen Thema noch zu wenig Bedeutung beigemessen und Beachtung zuteil wird“, lautet es in dem Pressetext wörtlich. Dabei gehe es der Gruppe, die mit anderen ehrenamtlich Aktiven bundesweit vernetzt ist, nicht etwa darum, überall nachts das Licht auszuschalten. Bekannt sei derzeit, dass falsche und übermäßige nächtliche Beleuchtung eine Gefahr für jeglichen Bio-Rhythmus darstellte

Bei Menschen könne dies zu Zivilisationskrankheiten wie Schlafstörungen oder sogar Krebs führen, heißt es in der Mitteilung der Gruppe weiter. Bei Insekten kommt es an nächtlichen Lampen zu hohen Verlusten durch irrsinnigen Rundflug oder direkten Kontakt mit den Leuchten. Nicht zuletzt deshalb sei in den vergangenen 30 Jahren die Biomasse fliegender Insekten um fast 80 Prozent zurückgegangen.

Ein weiterer Effekt: Pflanzen änderten ihr Wachstum anormal zur Jahreszeit, Wasseralgen reagierten artfremd und erzeugten Probleme für Kleinstlebewesen und die Fische. Es sei tatsächlich eine große schädigende Wirkung durch viele kleine Änderungen festzustellen. Das sei besorgniserregend und sollte von den Menschen – „Hütern der Schöpfung“ – besser bedacht werden, sind die „Paten der Nacht“ überzeugt.

Die Diplom-Biologin Annette Krop-Benesch habe als erste Wissenschaftlerin alle Erkenntnisse für den Laien verständlich in ihrem Buch „Licht aus!?“ zusammengefasst. Auszüge daraus wurden mit ihrer Genehmigung am Infostand der Gruppe verteilt. „Vielleicht kann die dramatische Entwicklung der Lichtverschmutzung ja doch noch gebremst oder sogar gestoppt werden. Es ist dringend erforderlich“, sind die Aktivisten überzeugt.

Alle Interessierten können bei den Aktivitäten mitmachen. Es bestehe kein Vereinszwang oder gar ein Beitrittsverfahren, wird um Mitstreiter geworben. Angewandter Umweltschutz durch Umweltbildung sei das Ziel der „Paten der Nacht“. Sie hoffen nach diesem Einsatz auf dem Marktplatz, „dass den Mitmenschen ein Licht aufgeht, wie sie selber etwas tun können, damit auch etwa mal wieder der Sternenhimmel bewundert werden kann“. Denn der bleibe ansonsten unter den Lichtglocken über Stadt und Land verborgen, heißt es abschließend.