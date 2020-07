Es gibt Neuigkeiten in Sachen Querungshilfe über die B 474 an den Supermärkten in Seppenrade: Laut der städtischen Pressesprecherin Anja Kleykamp liefen die Gespräche zwischen den zuständigen Rathausmitarbeitern und den Vertretern von Straßen.NRW am Montag erfolgversprechend. Die Stadt müsse zwar noch eine Vereinbarung mit dem Landesbetrieb für Straßenbau treffen, aber dann könne es losgehen, berichtet Kleykamp. Bereits „im Herbst/Winter“ solle die Querungshilfe kommen.