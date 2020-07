Die Kommunalwahl findet erst am 13. September (Sonntag) statt, doch die Bürger ab 60 Jahren können schon ab dem 10. August (Montag) ihre ersten Kreuzchen für die Wahl zum Seniorenbeirat setzen. 16 Kandidaten treten an. Die Stadt Lüdinghausen und der aktuelle Seniorenbeirat hoffen laut Pressebericht auf eine starke Beteiligung.

Die Wahlen zum Seniorenbeirat finden in der Steverstadt zum fünften Mal statt. Der neue Beirat setzt sich wieder aus acht gewählten Mitgliedern sowie einem Mitglied, das durch die Lüdinghauser Altenheimbeiräte bestimmt wird, zusammen. Die Kandidaten, die die Plätze neun bis 16 belegen, gelten als Stellvertreter. Die Wähler dürfen gemäß der Wahlordnung für fünf bis acht Kandidaten ihr Kreuz setzen.

Alle ab 60 Jahren sind stimmberechtigt

Alle Bürger, die am Tag der Kommunalwahl – also am 13. September – das 60. Lebensjahr vollendet haben und mit ihrem Hauptwohnsitz in Lüdinghausen gemeldet sind, sind stimmberechtigt. Sie erhalten die Wahlunterlagen per Post. Die Stimmzettel müssen bis spätestens 13. September (Sonntag) um 18 Uhr im Rathaus der Stadt eingegangen sein. „Die Wahl läuft erstmals ausschließlich per Brief, um möglichst vielen eine Teilnahme ohne Aufsuchen eines Wahllokals zu ermöglichen“, teilen die Verantwortlichen mit.

Wahlbeteiligung von 20 Prozent soll getoppt werden

Das Auszählen der Stimmen erfolgt vom 14. bis zum 17. September (Montag bis Donnerstag). Es geht öffentlich in der Burg Lüdinghausen durch Vertreter des Wahlleiters und Mitglieder des aktuellen Seniorenbeirats über die Bühne. Die Wahlbeteiligung lag beim Votum zur vierten Amtsperiode des Seniorenbeirats bei etwa 20 Prozent. „Das wollen wir auf jeden Fall toppen“, wird der städtische Beigeordnete Matthias Kortendieck zitiert. Der amtierende Vorsitzende Prof. Dr. Norbert Lütke Entrup wiederum ist sich sicher, dass viele Bürger die Möglichkeit der Briefwahl nutzen werden: „Nehmen Sie Ihr Stimmrecht wahr und gestalten Sie Lüdinghausen und Seppenrade mit durch die Auswahl Ihnen geeignet erscheinender Bewerberinnen und Bewerber für die fünfte Wahlperiode.“