Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge um kurz nach 21 Uhr, dass eine männliche Person auf einem Campingplatz mehrere Schüsse in die Luft abgegeben habe. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den 39-Jährigen unverletzt in seiner Unterkunft festnehmen.

Bei dem Mann wurden mehrere Waffen aufgefunden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Am Samstagvormittag lagen der Leitstelle in Coesfeld noch keine weiteren Erkenntnisse zu dem Vorfall vor.