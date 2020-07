In der Nacht zum Samstag (18. Juli) haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei auf einem Campingplatz in Berenbrock einen 39-jährigen Lüdinghauser im Rahmen eines größeren Einsatzes festgenommen. Kurz nach 21 Uhr hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass auf dem Campingplatz ein Mann mehrere Schüsse in die Luft abgegeben habe. Der 39-Jährige konnte anschließend unverletzt in seiner Unterkunft festgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Bei ihm wurden mehrere Waffen aufgefunden. Um welche Waffen es sich handelt und mit welcher Waffe der 39-Jährige in der Nacht zum Samstag in die Luft geschossen hat, war auf Nachfrage bei der Polizei nicht zu erfahren. Ebenso wenig zu erfahren war, ob der Mann betrunken war oder unter Drogeneinfluss stand. Die Polizei verwies auf die noch laufenden Ermittlungen.