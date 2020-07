Die Arbeiten für die Einrichtung der Linksabbiegespuren auf der Bundesstraße 235 beginnen am Montag (27. Juli). Der Landesbetrieb Straßen.NRW will zur leichteren Bewältigung und Sicherheit des Verkehrs in Höhe der Kreuzung Baumschulenweg/Viehvermarktungs-Genossenschaft (VVG) zwei Linksabbiegespuren sowie eine Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer einrichten. Gleichzeitig wird vonseiten der Stadt eine Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich der bestehenden Kreuzung verfolgt, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Aus Richtung Lüdinghausen kommend ist vor der Linksabbiegespur in den Wirtschaftsweg eine drei Meter breite Fahrbahninsel geplant, um Radfahrern und Fußgängern das Überqueren der Bundesstraße zu erleichtern. Der Radweg auf beiden Seiten der B 235 bleibt ebenso erhalten wie der Bankettstreifen. Auch auf dem Baumschulenweg und dem gegenüberliegenden Wirtschaftsweg entstehen im Einmündungsbereich zwei Querungshilfen für Fußgänger sowie Radfahrer.

Der Verkehr wird während der Bauarbeiten über eine Fahrspur gelenkt und über einen Ampelbetrieb geregelt. Der Deckenbau erfolgt unter zeitweiser Vollsperrung der Straße. Bis Mitte September soll die Maßnahme fertiggestellt werden, teilt die Verwaltung abschließend mit.