Seit dem Sommer vergangenen Jahres ist die Astrid-Lindgren-Schule am Nottengartenweg Geschichte. Die Förderschule ist inzwischen in Nottuln ansässig. Das Areal liegt derzeit im Dornröschenschlaf. Üppiges Grün rankt sich auf dem Pausenhof in die Höhe. Der vom Kreis Coesfeld – dem Eigentümer der Fläche – geplante Abriss wird wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen.