Wer kennt das nicht, und wen nervt es nicht: Gefühlt alle 100 Meter, in der Innenstadt sogar alle 50 Meter wartet auf den Autofahrer ein neues Verkehrsschild, das wahrgenommen und natürlich auch beachtet werden will. „Schilderwald“ wird diese Straßenbegleitmusik landläufig genannt. Das ist in der Steverstadt kaum anders.