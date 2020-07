Regionales, Nützliches und Dekoratives bietet am Samstag (1. August) von 9 bis 15 Uhr der Bauernmarkt auf dem Marktplatz. Aus der Region, für die Region, lautet das Motto, so Lüdinghausen Marketing in seiner Pressemitteilung. Das sei das einfache und überzeugende Prinzip des Bauernmarktes, der seit vielen Jahren Besucher in die Steverstadt lockt.

Ob Fleisch, Wurst, Eier, Gemüse, Kräuter, Brot oder Milchprodukte: Viele der angebotenen Waren stammen aus der unmittelbaren Umgebung der Steverstadt. Weitere Stände mit Dekorationsartikeln, Textilien und handwerklichen Erzeugnissen runden das Sortiment des Marktes ab. Für den kleinen Hunger gibt es Bratwurst oder Reibekuchen zum Mitnehmen. Ein Getränkestand ist gegenwärtig nicht zugelassen.

Bis einschließlich Oktober findet der Bauernmarkt jeweils am ersten Samstag im Monat statt. Unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzverordnung kann der Markt seit Juni wieder durchgeführt werden. Besucher sind aufgefordert, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und sich an die allgemeinen Abstandsregeln sowie die vor Ort aushängenden Marktregeln zu halten.

Um 14.30 Uhr gibt es eine öffentliche Stadtführung durch die Innenstadt, bei dem der Gästeführer den Teilnehmern die Geschichte und Geschichten der Stadt der Wasserburgen näherbringt. Hierzu ist eine vorherige Anmeldung bei Lüdinghausen Marketing ( 0 25 91/7 80 08, E-Mail: info@ luedinghausen-marketing. de) erforderlich.