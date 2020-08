Dass beide neuen Chefärzte des St.-Marien-Hospitals in ihren Namen zumindest eine gewisse Anlehnung an das Lüdinghauser Krankenhaus aufweisen, ist wohl eher nur eine zufällige Randnotiz. Die Hauptnachricht vom Em­pfang am Mittwochvormittag lautete vielmehr, dass es dem im Vergleich doch eher kleinen Haus innerhalb der St.-Franzikus-Stiftung gelungen ist, mit Dr.