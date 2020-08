Sie haben es versprochen und sie wollen es auch halten: Die Swingersöhne gehen nach 15 Jahren endgültig von der Bühne. Vorher möchten sie aber noch ein letztes Mal langjährige Wegbegleiter und neue Fans mit auf die Reise durch einen Querschnitt ihrer verschiedenen Bühnenprogramme nehmen, teilt die Gruppe in einem Pressebericht mit: „Endlich, so möchte man nach einer langen Durststrecke meinen, mal wieder ein kulturelles Konzertevent.“ Los geht’s am 29. August (Samstag) um 19 Uhr im Innenhof der Burg Lüdinghausen.

Ebenfalls auf der Bühne stehen in wechselnder Folge auch die „6-Zylinder“ aus Münster, die seit vielen Jahren den Anhängern des A-Cappella-Gesangs Freude bereiten.

Die Swingersöhne geben sowohl Songs aus dem Programm „Fleisch“ als auch viele ihrer Publikumshits und „Originale“ zum Besten, heißt es weiter. „Die 6-Zylinder“ wiederum präsentierenbekannte Werke und Stücke aus ihrem Programm „Jetzt auch konisch“. Zwei Stunden Gesang und beste Unterhaltung sind somit garantiert, kündigen die Veranstalter an.

Aufgrund der Corona-Krise ist jedoch einiges anders als sonst: Eintrittskarten werden für einen festen Sitzplatz vergeben. Eine freie Wahl ist nicht möglich. Auf der Abrisskante des Tickets müssen Angaben zur Person gemacht werden, um den Anforderungen des Hygiene- und Sicherheitskonzeptes zu genügen. Getränke werden unmittelbar zum Sitzplatz gebracht. Der Vorverkauf beginnt am Samstag (8. August). Karten gibt’s bei „Adam & Eva Moden“ in Lüdinghausen für 25 Euro.