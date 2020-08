Landauf, landab wird er gerade von Politikern, Lehrerverbänden und Elternvertretern heftigst diskutiert: der bereits nächste Woche anstehende Schulstart unter Corona-Bedingungen in NRW. Bildungsauftrag versus Gesundheitsvorsorge sozusagen. Da geht es um Maskenpflicht auf dem Flur oder auch im Klassenzimmer, die Einhaltung der Abstandsregeln, kostenlose Tests für das Lehrpersonal und noch vieles mehr. Doch was ist eigentlich mit dem Weg zur Schule? Dazu hört man aktuell auffallend wenig. Dabei gibt es gerade im ländlich geprägten Münsterland viele Kinder und Jugendliche, deren Schule eben nicht um die Ecke liegt, die auf die Fahrt mit dem Bus angewiesen sind. Und wie es in Schulbussen vielfach zugeht, wissen Schüler wie Eltern nur zu gut: dichtes Gedrängel schon beim Einsteigen, drinnen nicht selten heillos überfüllt. Die Westfälischen Nachrichten haben daher beim Regionalverkehr Münsterland (RVM) nachgefragt, wie man sich auf die neue Situation eingestellt hat.

„Wir sind aktuell mit den Schulen im Gespräch, wo es eventuell zu einem erhöhten Schüleraufkommen kommen könnte“, erklärt Pressesprecher Björn Lindner gegenüber den WN. Dann werde man im Einzelfall versuchen nachzujustieren. Dabei handele es sich um eine „dynamische“ Situation, da das neue Schuljahr ja gerade erst beginne.

„Wir haben natürlich keine unbegrenzten Kapazitäten. Aber unsere Fahrer sind angehalten, sich zu melden, falls es zu voll wird“, so Lindner. Darüber hinaus hätten die Busfahrer einen Masken-Vorrat dabei, sollten Schüler keine dabei haben. Ein Bußgeld, so wie gerade von der Landesregierung beschlossen, könne allerdings nicht so ohne Weiteres erhoben werden, sollten Schüler sich weigern, eine Maske zu tragen. „Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Fahrgäste in unserer Region meist sehr diszipliniert verhalten. Und sollte das einmal nicht der Fall sein, sind die Fahrer gehalten, sich in der Leitstelle zu melden.“