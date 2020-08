Lüdinghausen -

Von Annika Wienhölter

Es wird allerhand anders sein als sonst, wenn am Mittwoch das Schuljahr 2020/21 startet. Aufgrund des weiterhin grassierenden Coronavirus ist an einen „normalen“ Unterricht noch nicht zu denken. Deshalb haben die Kollegien der drei weiterführenden Schulen in Lüdinghausen in den vergangenen Tagen an ihren Konzepten gefeilt. Und fühlen sich nun gut gewappnet für Maskenpflicht und Co.