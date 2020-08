Eigentlich findet der Internationale Tag der Händehygiene alljährlich am 5. Mai statt. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders: In diesem Jahr veranstaltete das Team des St.-Marien-Hospitals den Tag zeitlich verschoben und nicht öffentlich, heißt es in einem Pressebericht. Nur Mitarbeiter konnten sich jetzt rund um das Thema Händehygiene, das während der aktuellen Pandemie noch stärker an Bedeutung gewonnen hat, informieren.

„Händehygiene gehört schon immer, aber jetzt noch mehr zu den wichtigsten Maßnahmen beim Schutz vor Infektionen“, wird Hygienefachkraft Gabriele Täger vom St.-Marien-Hospital zitiert. Mit Unterstützung von Daniela Hoog hatte sie den Tag vorbereitet und dabei auch die Schüler der Krankenpflege eingebunden. An verschiedenen Ständen gab es Infos zu Hautschutz, Handschuhen und Händedesinfektion, zum An- und Ablegen der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) sowie zum richtigen Tragen vom Mund-Nase-Schutz. Eine Schwarzlichtbox zeigte, wie wichtig es ist, die Hände korrekt und lange genug zu desinfizieren. „Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie alles auf Abstand und ohne Öffentlichkeit stattfand, war es ein gelungener Tag“, bedankte sich Monika Kleingräber-Niermann, Referentin der Geschäftsführung, bei allen Akteuren.