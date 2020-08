Gemeinsam gegen Atomwaffen

Vor gut einem Monat hatte Lüdinghausens Bürgermeister Richard Borgmann im wahrsten Sinne der Wörter „Flagge gezeigt“ für eine Abschaffung von Atomwaffen. Als einer von weltweit 7909 Amtskollegen der „Mayors for Peace“ unterstützt er seit einigen Jahren die Initiative der Oberbürgermeister von Hiroshima und Nagasaki. Mit dem doppelten nuklearen Angriff der US-Air-Force auf diese zwei südjapanischen Städte endete der Zweite Weltkrieg auch im pazifisch-asiatischen Raum, drei Monate nach dem Ende in Europa durch die Kapitulation des Deutschen Reiches. Alle Regierungen der USA haben diesen finalen Angriff immer wieder gerechtfertigt, heißt es in einem Pressebericht zur jüngsten Hiroshima- und Nagasaki-Gedenkstunde in der Steverstadt. Da Borgmann noch im Urlaub weilt, vertrat ihn Josephine Kleyboldt während der Zusammenkunft, die auf Initiative der katholisch-ökumenischen Friedensbewegung Pax Christi und der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) am Vorabend des 75. Jahrestages auf dem Platz am Pfarrheim von St. Felizitas stattfand.

Worte der Information und der Mahnung

Dr. Rüdiger Busch und Karl-Heinz Kocar sprachen Worte der Information und der Mahnung – regelmäßig unterbrochen durch Schläge auf einen großen Gong, dessen tiefer Klang an den der Glocke erinnern sollte, die am 6. August um 8.15 Uhr, dem Zeitpunkt der Detonation, eine Schweigeminute einläutete. Nach Einbruch der Dunkelheit wurden dann zahlreiche Papierlaternen entzündet und auf den Fluss gesetzt.

Während der Gedenkveranstaltung ließen die Versammelten in Anlehnung an das damalige Geschehen jetzt viele brennende Kerzen auf dem Wasser des Ludger-Brunnens schwimmen, der sich in der Mitte des Platzes befindet. Gebastelte Origami-Kraniche – in der japanischen Mythologie gelten diese als Symbole für ein glückliches und langes Leben – säumten den Brunnenrand.

Friedensmelodien schaffen Gemeinschaftsgefühl

„Atomwaffen sind Terrorwaffen, von denen auch noch heute 25 in Deutschland lagern – mit einer Zerstörungskraft von jeweils fünf Hiroshima-Bomben“, sagte Busch. Diese US-Atomwaffen sollten im Kriegsfall an Bord neuer Kampfjets von deutschen Soldaten abgeworfen werden. Und Kocar betonte: „Geradezu bizarr wäre es auch, wollten wir allein von Gott eine Befreiung aus der tödlichen Bedrohung erwarten und ansonsten seelenruhig zur Tagesordnung übergehen.“ Es gelte in zähem Ringen die auch mit der nuklearen Abschreckung verbundenen Allmachtsfantasien des Menschen schrittweise zu überwinden. Er erinnerte daran, dass Papst Franziskus die atomare Abschreckung ausdrücklich ein „Verbrechen“ genannt habe. Auch Deutschland müsse endlich den UN-Verbotsvertrag aus dem Jahr 2017 unterzeichnen.

Eine fünfköpfige Musikgruppe um Annette Becker ließ während der Veranstaltung Friedensmelodien erklingen – von „Blowin’ in the Wind“ bis „Hallelujah“ – und trug so mit Flöte und Gitarre ihren Teil dazu bei, dass eine dichte Atmosphäre entstand, heißt es in dem Text. Am Ende sangen die rund 30 Teilnehmer gemeinsam das Lied der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung „We shall overcome“ – unter Beachtung der Corona-bedingten Abstände.