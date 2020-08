Es ist heiß in Lüdinghausen und Seppenrade. Das Thermometer zeigt in diesen Tagen Temperaturen knapp unter der 40-Grad-Marke an. Die Menschen sehnen sich nach Abkühlung. Ein Sprung ins kalte Wasser des Klutensees oder des Kanals klingt verlockend. Doch dabei sei größte Vorsicht geboten, warnen die Verantwortlichen der Stadt Lüdinghausen.