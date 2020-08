Ihr erster Schultag wird den Mädchen und Jungen an den drei Grundschulen in Lüdinghausen und Seppenrade am morgigen Donnerstag (13. August) sicher in ganz besonderer Erinnerung bleiben. Sie werden unter Corona-Bedingungen eingeschult. Das bedeutet unter anderem, dass sowohl die Kinder als auch ihre Eltern Abstandsregeln einhalten müssen.