Lüdinghausen/Olfen -

Wegen der unwetterartigen Regenfälle am Sonntagabend war die Stever in Olfen stark angestiegen – und weil Holzplatten morsch waren, ist ein Hilfstor des Stauwehres an der Füchtelner Mühle gebrochen. Das Wasser des Flusses hatte somit freien Lauf. THW-Einsatzkräfte aus Lüdinghausen eilten herbei, um zu helfen.