Für viele Eltern beginnt am heutigen Donnerstag (13. August) ein besonderer Abschnitt in der Entwicklung ihrer Kinder: In NRW und somit auch in der Steverstadt werden die Schulanfänger eingeschult. Die sogenannten i-Dötze – aber natürlich auch alle anderen Schulkinder – sind auf Vorsicht und Rücksichtnahme im Straßenverkehr angewiesen. Die Stadt Lüdinghausen unterstützt daher gemeinsam mit der hiesigen Polizeidienststelle die Aktion „Brems dich! Schule hat begonnen“, teilen die Verantwortlichen in einem Pressebericht mit. „Die kleinen Schulanfänger kennen die vielen Gefahren im Straßenverkehr noch nicht und müssen erst lernen, die Situationen richtig einzuschätzen. Daher sollten Autofahrer gerade in der Nähe von Schulen jetzt besonders aufmerksam und rücksichtsvoll fahren“, wird Polizeihauptkommissar Jürgen Lüling zitiert. Ebenso bittet der städtische Beigeordnete Matthias Kortendieck die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit: „Unterstützen Sie die Schulkinder beim Start ins Schulleben und lassen Sie insbesondere in der Nähe von Schulen besondere Rücksicht walten.“ Zudem wünscht er sich, dass Eltern ihren Nachwuchs möglichst nicht mit dem Auto zur Schule bringen: „Ein gewisses Selbstverständnis im Straßenverkehr kann nur durch selbst gemachte Erfahrungen gesammelt werden. Begleiten Sie ihr Kind daher in der Anfangszeit soweit möglich auf dem Schulweg, damit es schnell lernt, Geschwindigkeiten und Abstände richtig einzuschätzen.“