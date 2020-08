Fürs Klima in die Pedale treten

Wegen der Corona-Pandemie musste die Aktion im Mai ausgesetzt werden. Aber jetzt geht es wieder los, denn am 1. September (Dienstag) fällt der Startschuss für die bundesweite Kampagne „Stadtradeln 2020“. Im vergangenen Jahr haben sich viele Lüdinghauser an dieser Aktion des Bündnisses für mehr Klimaschutz und nachhaltige Mobilität beteiligt und sind dabei weit über 100 000 Kilometer geradelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Stadt Lüdinghausen und der Kreis Coesfeld erneut an der Aktion und mit ihnen viele Vereine, so auch der ADFC Lüdinghausen.

In der Steverstadt sind alle Menschen dazu aufgerufen, sich für ein Rad-Team zu registrieren und im Aktionszeitraum zwischen dem 1. und 21. September (Montag) möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad oder Pedelec zu fahren. Damit wird nachdrücklich auf die Bedeutung des Radverkehrs als alltägliches, gesundes und emissionsfreies Verkehrsmittel für die Nahmobilität aufmerksam gemacht.

Beim „Stadtradeln“ ist es ganz egal, wo und wie die Kilometer gesammelt werden. Radtouren zählen genauso mit wie die Fahrt zum Einkaufen, zur Arbeit oder zur Schule. Und wenn man die überquellenden Fahrradparkplätze an den Schulen sieht, kann man sich vorstellen, welchen Stellenwert dort das Radfahren hat. Die Lehrkräfte sollten ihre Klassen deshalb besonders in diesen Corona- Zeiten ermutigen bei dieser Aktion mitzumachen, fordern Stadt und ADFC auf.

Die Teilnahme beim „Stadtradeln“ sei nicht nur ein Zeichen für mehr Klimaschutz und die Forderung, den Radverkehr zu verbessern, sondern jeder Teilnehmer fördere zugleich seine eigene Gesundheit und verbessere durch Einsparung von CO-Emissionen auch die Umweltbilanz. Besonders mit modernen Pedelecs ließen sich problemlos auch größere Strecken radelnd zurücklegen, sind die ADFCler überzeugt.

Alle Interessierten können sich ab sofort online für ein bereits bestehendes Team registrieren, ihren Account aus dem vergangenen Jahr reaktivieren oder auch ein eigenes Team gründen. Ein Link auf der Webseite des ADFC führt direkt zum ADFC-Team Lüdinghausen. Wer sich keiner gesonderten Gruppe zuordnen möchte, kann sich auch einfach dem „Team Lüdinghausen“ unter stadtradeln.de/luedinghausen anschließen. Im Aktionszeitraum tragen die Teilnehmer dann ihre geradelten Kilometer im Online-Kalender ein oder erfassen diese ganz einfach automatisch, mit der kostenlosen „Stadtradeln“-App.