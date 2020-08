Wie viele Veranstalter auch, müssen die Freunde der Kleinkunst (FKK) in Zeiten der Corona-Pandemie improvisieren. Nach der Verlegung des Gastspiels von Alfons in das kommende Jahr steht jetzt fest, dass zwei andere Auftritte erst 2021 über die Bühne gehen können – und dass das Abo 2020 für zwölf weitere Monate gilt. All das teilen die FKK-Verantwortlichen jetzt in einem Pressebericht mit.

Das Gastspiel von Herbert Knebels Affentheater, das ursprünglich schon im März stattfinden sollte, dann auf den 9. September verlegt wurde, kann das Publikum nun genau ein Jahr später – am 9. September 2021 – in Lüdinghausen erleben.

Eine Besonderheit wiederum ergibt sich für die Radiolesebühne von WDR 5, die tatsächlich noch am 3. September (Donnerstag) in Kooperation mit dem Kreis Coesfeld auf Burg Vischering zu verfolgen sein wird. „Hier gelten die Abokarten 2020 allerdings nicht mehr, weil die Zahl der Abonnenten unter Corona-Bedingungen zu groß gewesen wäre“, informieren die Freunde der Kleinkunst in ihrem Text. „Für alle diese Abonnenten findet eine weitere Lesebühne zu einem noch festzulegenden Termin in 2021 statt.“ Nichtsdestotrotz wird ein solches Event am 3. September um 20 Uhr unter freiem Himmel im Innenhof der Burg Vischering starten. Bei schlechtem Wetter soll es in einen Saal gehen, der noch zu bestimmen ist – natürlich jeweils mit dem notwendigen Sicherheitsabstand.

Radiolesebühne unter freiem Himmel

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Hygieneregeln steht jedoch nur eine begrenzte Anzahl an Tickets zur Verfügung. Diese sind für 20 Euro persönlich bei Lüdinghausen Marketing (Borg 4) oder online über die Internetseite www.freunde-der-kleinkunst.de erhältlich. Die Abokarten 2020 gelten dafür nicht, sondern nur für die weitere Radiolesebühne 2021. „Alle Abonnenten erhalten aber bei Vorlage ihrer Abokarten bei Lüdinghausen Marketing Tickets für die Radiolesebühne zum ermäßigten Preis von zehn Euro“, erläutern die Veranstalter.

Die Radiolesebühne ist eine Sendung von WDR 5, die an dem Abend für das Radioprogramm aufgezeichnet wird. Moderator und Vorleser ist Horst Evers, der diesmal seine Kollegen Moritz Netenjakob, Jochen Schmidt, Jörg Thadeusz und Nicole Jäger auf der Bühne begrüßen wird, heißt es abschließend.