Was für ein Fest: Die Mädchen in ihren weißen Kleidern und mit Blumengesteck im Haar, die Jungen im Anzug und wohl zum ersten Mal im Leben mit einer Krawatte. Die Kommunion ist ein besonderes Ereignis im Leben katholischer Familien. Und genauso waren die Feiern für die Kinder in der Kirchengemeinde St. Felizitas im Mai auch geplant.