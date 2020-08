Religionsfreiheit ist ein hohes Gut, das längst nicht allen Gläubigen weltweit gewährt wird, beginnt der Pressebericht des Bistums Münster über die Ausstellung „Verfolgte Christen weltweit“. Zu sehen gab es die Schau zunächst ab Mitte Juli im Kreuzgang des münsterischen St.-Paulus-Dom, danach – vom 23. August bis zum 20. September (jeweils Sonntag) – macht sie dann Station in der Lüdinghauser St.-Felizitas-Pfarrkirche.

Erarbeitet vom Hilfswerk Kirche in Not, erklärt dessen Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Stefan Stein : „Unsere Ausstellung zeigt in kurzen Texten und Bildern, wo die Christenverfolgung besonders groß ist. Sie stellt aber auch vor, wie Christen trotzdem zum Glauben stehen und das kirchliche Leben in den jeweiligen Ländern blüht.“

Von Christen in Burkina Faso, Nigeria, Pakistan und Indien

Die Schau sei 2016 erstellt und seitdem in vielen deutschen Kirchengemeinden von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern präsentiert worden. Gerade erst habe man sie aktualisiert, „weil sich erstens einige Umstände in den vorgestellten Ländern verändert haben und zweitens neue Länder in die Ausstellung integriert wurden“. Sie bestehe aus 15 bedruckten Bannern mit einer Einführung sowie 14 Länderporträts und thematisiere vor allem die Situation von Christen in Burkina Faso, Nigeria, Pakistan und Indien.

Aus Steins Sicht ist Christenverfolgung ein aktuelles Thema, das öffentliche Beachtung verdient: „Man darf nicht vergessen, dass weltweit viele Millionen Christen ihren Glauben nicht frei leben können, obwohl Religionsfreiheit ein Menschenrecht ist. Jeden Tag müssen Menschen in vielen Teilen der Welt fürchten, dass sie wegen ihres Glaubens getötet werden.“

Opfern eine Stimme geben

Benachteiligung und Verfolgung zeigten sich in Anschlägen auf Kirchen und kirchliche Einrichtungen, aber auch in politischen Systemen oder aufkommenden nationalistischen Bewegungen. So töte im Norden Nigerias und zunehmend auch im Nachbarland Kamerun die Terrorgruppe Boko Haram Christen und zerstöre Kirchen. In Syrien und im Irak, einer Kernregion des Christentums, drohe dieses auszusterben. In Indien wiederum beobachte man einen wachsenden Hindu-Nationalismus, der Einheimischen zufolge Gewalt gegen Christen anwende. „Ein Sorgenkind ist außerdem das sehr arme westafrikanische Land Burkina Faso“, sagt Stein. „Dort sind islamistische Gruppen aktiv, die christliche Gemeinden überfallen und Menschen töten.“

Kirche in Not wolle den „stimmlosen Opfern eine Stimme geben“. Das Hilfswerk habe 2019 mehr als 5200 Projekte in 139 Ländern unterstützt, dabei finanziere es sich ausschließlich aus Spenden. Neben verfolgten Christen komme die Hilfe auch Christen in Ländern zugute, in denen Geld für die Seelsorge fehlt. Gefördert würden unter anderem der Bau von Kirchen, die Anschaffung von Transportmitteln, der Druck von Bibeln und anderen religiösen Büchern sowie die Ausbildung von Priestern, Priesteramtskandidaten und Ordensleuten.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Spenden für das Hilfswerk Kirche in Not sind willkommen.