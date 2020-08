Der Ü 50-Stammtisch „Mach mit in LH“ nimmt nach der Corona-bedingten monatelangen Zwangspause wieder Fahrt auf: Die drei Organisatoren Uschi Schwering , Inga Kas-parek und Paul Steinebach versuchen bereits seit Wochen, den im Mai vergangenen Jahres erfolgreich etablierten Treffen wieder Leben einzuhauchen, schreiben die Verantwortlichen in einem Pressetext. „Das ist angesichts der immer noch bestehenden Verhaltensregeln gar nicht so einfach“ – davon hätten sich die Drei mehrfach überzeugen können. „Aber nun ist alles in trockenen Tüchern. Das erste Treffen findet mit Rücksicht auf die Hygienevorschriften sicherheitshalber draußen statt – in diesem Fall im Vorhof der Burg Vischering“, verkündet das Trio.

Der Pächter des Cafés Reitstall, Jörg Terjung, habe prompt seine Zusage gegeben. Und somit werden nun dort am Dienstag (18. August) um 16 Uhr die Stammtisch-Teilnehmer erwartet. „Die Organisatoren versprechen einen unterhaltsamen Nachmittag mit so einigen Überraschungen“, heißt es abschließend in dem Pressetext.